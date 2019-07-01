|
Биткоин исчез: курс стремительно падает после взлома
Источник материала: Партизан
Курс биткоина после новостей об исчезновении криптобиржи Bitsane с активами почти 250 тыс. пользователей стремительно падает.
Об этом
По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат снижаться в цене, при неблагоприятных новостных сигналах. Биткоин может подешеветь до $10500, Ethereum – до $285, XRP – до $0,4, а Litecoin – до $120.
Справка. Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира. Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).
Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявлял, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс биткоина после новостей об исчезновении криптобиржи Bitsane с активами почти 250 тыс. пользователей стремительно падает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)