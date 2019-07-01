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Биткоин исчез: курс стремительно падает после взлома

02.07.2019 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс биткоина после новостей об исчезновении криптобиржи Bitsane с активами почти 250 тыс. пользователей стремительно падает.



Об этом OBOZREVATEL заявили аналитики Forex Club. "Курс биткоина, по данным Libertex, на 9:00 за сутки снизился на 6,21% – до $11 011, при капитализации $196,8 млрд. Ethereum подешевел на 4,77% – до $293,8, с капитализацией $31,5 млрд. XRP потерял 1,68% и опустился до $0,41, при капитализации $17,4 млрд. Litecoin подешевел на 7,82% – до $123,9, с капитализацией $7,7 млрд", – пояснил эксперт.

По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат снижаться в цене, при неблагоприятных новостных сигналах. Биткоин может подешеветь до $10500, Ethereum – до $285, XRP – до $0,4, а Litecoin – до $120.

Справка. Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира. Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявлял, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс биткоина после новостей об исчезновении криптобиржи Bitsane с активами почти 250 тыс. пользователей стремительно падает.
 
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