|
Очередной суицид в армии: 21-летний сержант, наглотавшись таблеток, покончил с собой
Источник материала: Партизан
В гродненской 6-й мехбригаде молодой сержант совершил суицид.
Как
Причиной поступка могла стать будто бы ссора с девушкой.
В пресс-службе Минобороны подтвердили — факт имел место.
«Случай произошел во внеслужебное время и имел причины, связанные исключительно с частной жизнью погибшего. Министерство обороны выразило свои соболезнования родственникам и оказывает всю необходимую помощь», — сообщил «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гродненской 6-й мехбригаде молодой сержант совершил суицид.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)