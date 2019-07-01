Очередной суицид в армии: 21-летний сержант, наглотавшись таблеток, покончил с собой

сообщает блогер Nexta, военнослужащему был 21 год. Сержант принял огромную дозу обезболивающих препаратов. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. Какблогер Nexta, военнослужащему был 21 год. Сержант принял огромную дозу обезболивающих препаратов. Врачам скорой помощи спасти его не удалось.





Причиной поступка могла стать будто бы ссора с девушкой.





В пресс-службе Минобороны подтвердили — факт имел место.









Нашей Ниве » пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. «Случай произошел во внеслужебное время и имел причины, связанные исключительно с частной жизнью погибшего. Министерство обороны выразило свои соболезнования родственникам и оказывает всю необходимую помощь», — сообщил «» пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.



