|
«Динамо» возвращает шведскую стену! Юнас Энрот снова стал «зубром»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» договорилось о возвращении в состав команды шведского голкипера Юнаса Энрота.
Энрот провел в «Динамо» два последних сезона, но концовку предыдущего чемпионата завершал в шведском клубе «Эребру».
Шведский вратарь провел за «зубров» 104 поединка, в которых отразил 91,8% бросков. Впрочем, даже это не помогло минчанам пробиться в плей-офф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» договорилось о возвращении в состав команды шведского голкипера Юнаса Энрота.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)