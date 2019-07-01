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«Динамо» возвращает шведскую стену! Юнас Энрот снова стал «зубром»

02.07.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» договорилось о возвращении в состав команды шведского голкипера Юнаса Энрота.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Энрот провел в «Динамо» два последних сезона, но концовку предыдущего чемпионата завершал в шведском клубе «Эребру».

Шведский вратарь провел за «зубров» 104 поединка, в которых отразил 91,8% бросков. Впрочем, даже это не помогло минчанам пробиться в плей-офф.

 
 
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Минское «Динамо» договорилось о возвращении в состав команды шведского голкипера Юнаса Энрота.
 
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