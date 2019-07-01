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ОПЕК согласилась продлить сокращение добычи нефти

02.07.2019 14:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

ОПЕК согласилась продлить сокращение добычи нефти
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Решение, скорее всего, спровоцирует критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее призывал Саудовскую Аравию, де-факто лидера ОПЕК, увеличить добычу и помочь снижению цен, если Эр-Рияд хочет получать военную поддержку Вашингтона в противостоянии с Ираном.

Цена на нефть марки Brent выросла в этом году более чем на 25% после ужесточения Белым домом санкций против Ирана и Венесуэлы, что привело к резкому падению экспорта нефти из этих стран.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Решение, скорее всего, спровоцирует критику со стороны президента США Дональда Трампа, который...
 
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