ОПЕК согласилась продлить сокращение добычи нефти

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Решение, скорее всего, спровоцирует критику со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее призывал Саудовскую Аравию, де-факто лидера ОПЕК, увеличить добычу и помочь снижению цен, если Эр-Рияд хочет получать военную поддержку Вашингтона в противостоянии с Ираном.

Цена на нефть марки Brent выросла в этом году более чем на 25% после ужесточения Белым домом санкций против Ирана и Венесуэлы, что привело к резкому падению экспорта нефти из этих стран.