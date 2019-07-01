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Администраторы банка ВТБ (Беларусь) стали одними из самых эффективных специалистов розничного бизнеса группы ВТБ
Источник материала: Myfin
По итогам заседания руководство Глобальной бизнес линии Розничный бизнес наградило памятными дипломами 10 лучших работников по продуктивности продажи POS-кредитов (кредиты на оплату приобретаемых клиентами товаров). Старшие администраторы банка ВТБ (Беларусь) Олег Искра и Оксана Павлюковская были отмечены как одни из самых эффективных специалистов в категории «POS» (точки продаж) по итогам I квартала 2019 года.
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Администраторы банка ВТБ (Беларусь) стали одними из самых эффективных специалистов розничного бизнеса группы ВТБ
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