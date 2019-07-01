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Новая система мгновенных платежей и ребрендинг БелВЭБ обзор финансовых событий июня

02.07.2019 12:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новая система мгновенных платежей и ребрендинг БелВЭБ обзор финансовых событий июня
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Банк БелВЭБ начинает ребрендинг и отказывается от оранжево-красного и сине-зеленого

ОАО «Банк БелВЭБ», пятый банк в стране по размеру активов, начинает комплексный ребрендинг, обусловленный «глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса». Как сообщается в пресс-релизе, банк переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование.

 
 
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Что произошло на финансовом рынке во второй половине июня, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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