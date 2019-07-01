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Новая система мгновенных платежей и ребрендинг БелВЭБ обзор финансовых событий июня
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Банк БелВЭБ начинает ребрендинг и отказывается от оранжево-красного и сине-зеленого
ОАО «
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Что произошло на финансовом рынке во второй половине июня, читайте в подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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