Тегеран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Источник материала: Интерфакс

Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил первый заместитель председателя парламента исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Уже ратифицировано", - сказал Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник в Москве.

В свою очередь, Умаханов отметил, что все ратификационные процедуры в странах ЕАЭС также уже пройдены.