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Тегеран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Источник материала: Интерфакс
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил первый заместитель председателя парламента исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Уже ратифицировано", - сказал Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым во вторник в Москве.
В свою очередь, Умаханов отметил, что все ратификационные процедуры в странах ЕАЭС также уже пройдены.
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Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщил первый заместитель председателя парламента...
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