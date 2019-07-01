Источник материала: Интерфакс

Совет директоров "Транснефти" 28 июня рассмотрел вопрос о дополнении перечня критических рисков общества на 2019 год, следует из сообщения компании.

Как пояснил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, список был расширен риском с контролем качества нефти.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен, возобновлен только с 9 июня. Во время приостановки прокачки по трубопроводу "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов.

Перечень критических рисков "Транснефти" был утвержден в конце 2016 года, за полтора месяца до подачи иска к Сбербанку о возмещении убытков в размере около 70 млрд рублей, понесенных в результате сделки с производными инструментами.

"Транснефть" не публикует перечень критических рисков.