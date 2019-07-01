Источник материала: Интерфакс

Около $500 млн уже вложено в строительство китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".

"В проект вложено уже почти $500 млн из всех источников. Это акционеры, инвесторы, бюджеты правительств, кредиты, техническая помощь", - сказал министр.

Он уточнил, что в парке зарегистрированы 44 резидента, еще 11 добавятся во вторник. "Это около миллиарда долларов заявленных инвестиций, 354 га освоенной стартовой зоны", - заметил глава Минэкономики.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.