Беларусь планирует увеличить экспорт товаров в Китай до $1 млрд в 2020 году - Крутой

Источник материала: Интерфакс

Беларусь планирует увеличить экспорт товаров в Китай до $1 млрд в 2020 году благодаря участию в инициативе "Один пояс - один путь", сообщил министр экономики страны Дмитрий Крутой во вторник в Минске.

"В рамках инициативы "Пояс и Путь" мы ставим перед собой очень амбициозные цели на ближайшую перспективу. Объем экспорта товаров в Китай - более $1 млрд уже к концу 2020 года, экспорта услуг - более $400 млн", - сказал Крутой, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках данной инициативы.

По его словам, Беларусь также рассчитывает на увеличение доли инвестиций из Китая в ее портфеле не менее чем на 10%. Кроме того, планируется "создание в Беларуси совместных финансовых институтов и инвестиционных фондов, вхождение китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий", продолжил Крутой. "У нас есть перечень из 22 потенциальных участников этой перспективной программы", - добавил он.

Крутой также отметил высокую динамику сотрудничества с Китаем за последние 20 лет. "Ни с одной страной мира, даже с соседней Россией, мы не имели такой динамики роста в сфере экономики", - констатировал министр. "За 10 лет товарооборот Беларуси и Китая увеличился в 2,7 раза, экспорт товаров в 3 раза. Инвестиции Китая в нашу страну выросли в 60 раз, прямые инвестиции - в 211 раз. Портфель технико-экономической помощи составляет на сегодня уже $0,5 млрд и постоянно растет", - отметил глава Минэкономики.

По его словам, таким результатам способствует "высочайший уровень политических отношений и личная дружба лидеров двух стран".

Крутой заметил, что "Беларусь без раскачки включилась в реализацию мегапроекта Китая "Один пояс - один путь" и намерена сполна воспользоваться своим выгодным положением". Одним из успехов он назвал строительство белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", в создание которого уже вложено $500 млн из различных источников.

Глава ведомства также обратил внимание на работу с финансовыми структурами Китая для обеспечения проектов Шелкового пути. "В январе текущего года Беларусь официально стала членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Буквально через две недели вместе с министром финансов в Люксембурге мы будем обсуждать начало реализации новых конкретных проектов" - сообщил он.

По мнению Крутого, активизации взаимодействия также способствуют двусторонний безвизовый режим и региональное сотрудничество. "У нас заключено более 30 региональных соглашений всеми белорусскими областями и Минском с провинциями и городами Китая. Здесь скрыт колоссальный потенциал нашего будущего развития", - считает министр.

Согласно данным Белстата, Беларусь в 2018 году экспортировала в Китай товаров на $482,4 млн (на 33,4% больше , чем в 2017 году).