Красная Армия освободила город Слуцк от немецко-фашистских захватчиков 30 июня 1944 года. Наш город был разрушен больше чем на 80%.

Источник материала: Слуцк Город





Казаки 10-й гвардейской казачьей кавалерийской Кубанско-Слуцкой Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии

Огромные потери понесла Случчина за годы фашистской оккупации. В зональном государственном архиве в Слуцке находятся на хранении документы, раскрывающие преступления немецко-фашистских захватчиков: списки жителей района, расстрелянных, повешенных, замученных захватчиками, списки случчан, насильственно вывезенных в Германию в период оккупации, акты об ущербе, причинённом оккупантами колхозам и колхозникам.

До Великой Отечественной войны в Слуцке проживали 21 947 человек, после освобождения в городе осталось 6 829 жителей (2 122 мужчин, 4 707 женщин). За годы оккупации на Случчине было истреблено 11 150 человек, угнано на каторжные работы 1 311 человек. В лагере военнопленных в Слуцке в 1941–1944 годах было замучено, расстреляно, умерло от голода и эпидемий свыше 14 000 человек.

Все промышленные, административные и жилые здания в нашем городе были полностью уничтожены. Фашисты сожгли и разрушили моторно-ремонтный, литейный заводы, хлебозавод, маслосырзавод, мукомольный завод №6, мельницу «Восток», трикотажную и сапожную артели, здания других промышленных предприятий. Были уничтожены вспомогательная электростанция, необходимая для пуска главной станции, корпус химической очистки воды, здания школ, педагогического училища, узла связи, типографии, больницы, многих других объектов. Высоковольтная и низковольтная городские сети были повреждены на 60%. В городе было только 6 грузовых автомашин и 12 лошадей.

Лучшими бойцами и командирами партизанской бригады имени Чкалова укомплектовали аппарат городского исполнительного комитета. Ввиду тяжёлого продуктового положения в Слуцке ввели продовольственные карточки на съестные припасы и промтовары.

Немецкие оккупанты разрушили Слуцкую районную больницу, 7 врачебных амбулаторий. В связи с этим было принято решение приспособить помещение под городскую больницу на 30 коек не позднее 20 июля 1944 года, обеспечить нормальное питание больных и необходимыми постельными принадлежностями, а также приобрести транспорт для обслуживания больницы. Планом 1945 года предусматривалось восстановление сети детских яслей, садов, домов ребёнка, детских консультаций, молочных кухонь, родовспомогательных учреждений города.

За 6 месяцев после освобождения города было восстановлено 3 столовых, 9 магазинов, 3 ларька. Уличную торговлю в городе с ларьков, киосков, лотков, возов, телег перенесли в специально отведённое для этой цели место.

С первых дней освобождения Слуцка работники связи восстановили телефонную станцию на 52 точки, радиоузел на 325 точек. До войны в городе было 12 начальных, неполных средних и средних школ, в которых обучалось 3 788 детей, 5 детских садов, педагогическое училище. Уже к 1 сентября 1944 года удалось восстановить и открыть 2 средние школы, 2 начальные школы, 1 детский сад. В школах возобновили учёбу 1 494 учащихся. Педучилище возобновило деятельность в здании бывшей духовной семинарии по улице Карла Либкнехта.

Не менее важной задачей было благоустройство города. Устанавливали пикетные заборы, скамейки, выделялись средства на озеленение города и устройство клумб с цветами. Летний сад в Слуцке был варварски уничтожен оккупантами, проводилась подготовительная работа по устройству в саду летнего кинотеатра, танцевальной и футбольной площадок.

Колоссальный ущерб немецко-фашистские оккупанты нанесли сельскому хозяйству Слуцкого района. Были сожжены 2 013 жилых домов, 7 медпунктов, 130 хлебохранилищ, МТС, многие другие постройки. Полностью уничтожены деревни Паничи, Новое Гутково, д. Омговичи была уничтожена на 50%, д. Михейки – на 90%. Фашисты изъяли в хозяйствах Случчины у населения большое количество скота.

Неимоверным трудом жителей из руин и пепла была восстановлена Случчина, её экономика, сельское хозяйство, социальная, культурная сферы. За это низкий поклон нашим предшественникам. Это нельзя забывать.