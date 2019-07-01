«Взамен кипы старых банкнот выдали три бумажки и кучу мелочи»

Источник материала: Аргументы и факты

Скопилась у меня кипа старых купюр. Зашел с ними в ближайший филиал крупного государственного банка. Взял талончик, выстоял очередь.

Девушка-кассир посмотрела на меня с удивлением, но сказала, что обменять купюры можно. Взяла мой конверт с деньгами и сразу вернула купюры номиналом 20 и 50 неденоминированных рублей: мол, уже давно не ходят в обращении. А вот купюры более крупного номинала приняла.

Затем началась утомительная и длительная процедура проверки. Старые белорусские деньги проверяли под лупой даже тщательней, чем иной раз проверяют инвалюту. Наконец взамен кипы старых банкнот мне выдали три бумажки и кучу мелочи.

А вот комиссии за обмен не взяли.

В. Иванов, Минск