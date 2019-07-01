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Минобразования установило новую систему оплаты для педагогических работников

02.07.2019 15:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минобразования установило новую систему оплаты для педагогических работников

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Минобразования. Им определена новая система оплаты труда учителей.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Минобразования. В постановлении № 71 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере образования» сообщается, что зарплата учителей будет дифференцироваться с помощью стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.

Также подчеркивается, что до вступления постановления в силу, снижение заработной платы педагогическим сотрудникам не допускается.

Согласно постановлению, были определены тарифные разряды по должностям педагогических работников бюджетных организаций и был утвержден перечень стимулирующих выплат.

Надбавку можно будет получить за специфику работы в сфере образования, за специфику труда. Предусмотрена компенсирующая выплата за сложность выполняемой работы. Кроме того, учителя смогут получить надбавки за характер труда, как молодые специалисты, за особенности профессиональной деятельности, за высокие достижения в труде, за работу в сельской местности, за сложность и напряженность труда.

Принятие постановления, заметили в ведомстве, позволит привести условия оплаты труда педагогических работников в соответствие с нормами президентского указа, значительно сократить количество нормативных правовых актов, регулирующих эти вопросы, а также осуществлять при помощи стимулирующих выплат дифференциацию оплаты труда работников в зависимости от результатов их труда.

Кроме этого, предполагается возможность расширения самостоятельности руководителей организаций по установлению размеров оплаты труда отдельных категорий работников и определению порядка выплат стимулирующего характера.

 

 
 
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Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Минобразования. Им определена новая система оплаты труда учителей.
 
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