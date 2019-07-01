Ничего лишнего: зачем нужны салонные фильтры

Интересный факт: из всех существующих в автомобиле фильтров салонные — самые «молодые»: они появились лишь в начале 80-х гг. XX века. С тех пор водители и пассажиры в буквальном смысле вздохнули с облегчением. Чтобы фильтр надежно защищал салон от дорожных выхлопов, пыли и аллергенов, важно знать, как его правильно выбрать и когда менять.

В замкнутом пространстве салона, в непосредственной близости от работающего двигателя и продуктов сгорания топлива концентрация вредных веществ оказывается намного выше, чем снаружи автомобиля. Это нездорово само по себе, и ситуация осложняется еще больше, если у водителя есть аллергия: ее проявления (например, слезотечение и чихание) превращаются в источник потенциальной опасности, когда вы за рулем. Салонные фильтры, основной задачей которых является очистка поступающего через систему кондиционирования и отопления воздуха, помогают избежать всех перечисленных выше неприятностей разом. Более того, многие современные модели способны устранять неприятные запахи и даже очищать поступающий воздух от бактерий.

Существуют следующие основные разновидности салонных фильтров:

стандартные (способны задерживать мелкую пыль, сажу и пыльцу, тем самым обеспечивая «базовый» уровень очистки поступающего в салон воздуха);

с активированным углем (в дополнение к свойствам стандартных фильтров эффективно борются с неприятными запахами и вредными газами);

фильтры с противоаллергенным и антибактериальным эффектами (обеспечивают самую высокую степень очистки воздуха от опасных для здоровья примесей).

Каким бы современным и надежным ни был салонный фильтр, его важно своевременно менять. Во-первых, отработавшие материалы перестают эффективно справляться со своей основной задачей. А во-вторых, скопившаяся в фильтре грязь становится средой для размножения вредных микроорганизмов (грибков, плесени, бактерий).

О том, что фильтр требует замены, можно судить по целому ряду признаков: неприятный запах в салоне, появление пыли на внутренней стороне лобового стекла, свист при работе кондиционера. В стандартных условиях менять салонный фильтр рекомендуется каждые 15 000 км или раз в год. Однако в больших городах, где экологическая обстановка далека от идеальной, а без стояния в пробках обходится редкая поездка на автомобиле, признаки того, что салонный фильтр пора заменить, могут появляться значительно раньше. Если такая ситуация повторяется постоянно, эксперты советуют остановить свой выбор на фильтрах с активированным углем: они лучше справляются с фильтрацией пыли задерживают неприятные запахи и выхлопы впередиидущих машин.

Если же водитель или пассажиры склонны к аллергическим реакциям, лучшим вариантом будет антиаллергенный фильтр (как, например, Bosch Filter+, который способен задерживать даже самые мелкие частицы — менее 2,5 мкм, что в 24 раза меньше диаметра человеческого волоса).

Поменять салонный фильтр можно самостоятельно — если вы точно знаете, где он находится (обычно за «бардачком» или под приборной панелью) и как туда добраться. Или доверить это специалистам во время планового техобслуживания вашего автомобиля.