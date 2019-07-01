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Volkswagen представил обновленный кемпер California

02.07.2019 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знакомство с обновленным семейством Volkswagen T6 (с индексом T6.1) немцы начали в феврале с показа модернизированного минивэна Multivan, затем весной подоспел фургон Transporter, а сегодня анонсирован кемпер California, который получит схожий перечень изменений.


Пока Volkswagen обнародовал парочку дизайнерских скетчей обновленного California. Как и Multivan 6.1, обновленный кемпер получит более массивную радиаторную решетку и измененные фары, а также передний бампер с черной вставкой во всю ширину.


Но главные изменения будут в салоне. Для California предложат виртуальные приборы и современную медиасистему со встроенной SIM-картой и голосовым управлением. Станет больше и всевозможных электронных систем благодаря появлению на California электрического усилителя руля вместо прежнего гидравлического. В частности, у кемпера появятся система слежения за дорожной разметкой, помощник маневрирования с прицепом и ассистент компенсации бокового ветра, призванный стабилизировать машину при сильных порывах.

На рынке обновленная California дебютирует с двухлитровыми дизелями TDI с отдачей до 199 лошадиных сил. Больше подробностей Volkswagen обнародует в конце августа, когда состоится премьера обновленного кемпера — местом показа станет выставка Caravan Salon в Дюссельдорфе.

 
Теги: знакомства
 
 
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Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California, который получит схожий с остальными моделями серии T6.1 перечень изменений.
 
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