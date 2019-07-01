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Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

02.07.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В развитие «Великого камня» вложено полмиллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе форума «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Он проходит в белорусско-китайском индустриальном парке. Среди участников – руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний Европы и Азии.

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

11 из них сегодня стали резидентами парка. Они работают в таких направлениях как энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт и IT. Таким образом, количество резидентов выросло до 55. К концу года, планируется, это число составит 60.

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
10 лет назад у нас отношения практически не развивались в экономической сфере. Инвестиции, даже стыдно говорить, были 3-4 миллиона долларов в год. Товарооборот был чуть больше 1 миллиарда. Буквально за 10 лет у нас произошел кратный рост по всем экономическим показателям, и Китай вышел на третье место, если брать агрегированный экономический показатель, с точки зрения нашего главного партнера. Поэтому если товарооборот у нас 4 миллиарда, инвестиционное сотрудничество – почти 7 миллиардов, этот парк привлек уже 500 миллионов средств акционеров и инвесторов, и техническая помощь, и бюджеты правительств. Это говорит о том, что это действительно взрывной рост, очень серьезная точка роста для нашей экономики.

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Форум «Один пояс – один путь» проходит в Беларуси впервые. Его программа довольно обширная. Здесь пройдет пленарное заседание, посвященное участию государств в глобальной инициативе Китая.

Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»

Обсуждается инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами. Работает и выставка белорусских и китайских товаров и услуг. Свою продукцию представляет 200 компаний.

Люди в материале: Дмитрий Крутой
 
 
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Новости Беларуси. В развитие «Великого камня» вложено полмиллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе форума «Один пояс – один путь», сообщили в программе...
 
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