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Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В развитие «Великого камня» вложено полмиллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе форума «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он проходит в белорусско-китайском индустриальном парке. Среди участников – руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний Европы и Азии.
11 из них сегодня стали резидентами парка. Они работают в таких направлениях как энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, транспорт и IT. Таким образом, количество резидентов выросло до 55. К концу года, планируется, это число составит 60.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Форум «Один пояс – один путь» проходит в Беларуси впервые. Его программа довольно обширная. Здесь пройдет пленарное заседание, посвященное участию государств в глобальной инициативе Китая.
Обсуждается инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, перспективы сотрудничества с финансовыми институтами. Работает и выставка белорусских и китайских товаров и услуг. Свою продукцию представляет 200 компаний.
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Дмитрий Крутой об инвестициях в Беларусь: «Взрывной рост, очень серьёзная точка роста для нашей экономики»
Новости Беларуси. В развитие «Великого камня» вложено полмиллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе форума «Один пояс – один путь», сообщили в программе...
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