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Беларусь помнит. Сергей Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По достоинству оценить завоевания предыдущих поколений в эти дни стараются сотни белорусов. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит масштабная акция памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Витебске собрались жители микрорайона Руба у памятника неизвестному солдату. К монументу несли ромашки, васильки, лилии.
Цветы с собственных клумб. Именно такими букетами встречали победителей местные жители в 1944-ом.
Екатерина Данилюк, жительница Витебска:
Евгения Кожелева, жительница Витебска:
В Гомель доставили очередные 6 капсул с землёй из мест, где показали пример мужества и отваги защитники и освободители Беларуси. Лоев, Славгород, Витебск, Гродно, Брест – география подвигов безгранична.
С полей сражений Великой войны за последнее десятилетие к мемориальному комплексу «Курган славы» гомельчане привезли более 340 капсул с землёй, омытой кровью.
Павел Жданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Николай Гудков, ветеран Великой Отечественной войны:
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Новости Беларуси. По достоинству оценить завоевания предыдущих поколений в эти дни стараются сотни белорусов. По всей стране в канун Дня Независимости и юбилея...
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