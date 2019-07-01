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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики

02.07.2019 14:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перед встречей двух президентов по инициативе армянской стороны состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики

Помимо двусторонних отношений обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях. Прежде всего, в ЕАЭС. 1 октября в Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, речь шла о расширении внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза с Сингапуром и Ираном.  

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Новости Беларуси. Перед встречей двух президентов по инициативе армянской стороны состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с премьер-министром...
 
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