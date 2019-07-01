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Крутой: в строительство "Великого камня" инвестировано уже около 500 миллионов долларов
02.07.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".
"В проект вложено уже почти 500 млн долларов из всех источников. Это акционеры, инвесторы, бюджеты правительств, кредиты, техническая помощь", - сказал министр, пишет interfax.by.
Он уточнил, что в парке зарегистрированы 44 резидента, еще 11 добавятся во вторник. "Это около миллиарда долларов заявленных инвестиций, 354 га освоенной стартовой зоны", - заметил глава Минэкономики.
Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.
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Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".
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