Всё могут короли. Выезд машины Пугачевой на перрон вокзала взорвал Интернет

Источник материала: Аргументы и факты

Похоже, у Аллы Пугачевой наконец-то нашлось время для отдыха. Примадонна отправилась в Латвию, где традиционно проводит лето. Только на этот раз отъезд певицы за границу привлек к себе слишком много внимания. Дело в том, что к своему вагону артистка подъехала на машине. Тот факт, что Maybach черного цвета проехался прямо по перрону Рижского вокзала, не смутил ни Аллу Борисовну, ни ее супруга Максима Галкина. Последний даже выложил несколько фото Пугачевой в элитном авто рядом с поездом, подписав их: «Счастливого пути, Аллочка». Любопытно, что в самой Риге никто не оказал звезде подобных почестей, водитель ждал Примадонну с семьей за пределами вокзала.

Многих пользователей интернета не на шутку возмутила ситуация вокруг Maybach артистки. На нее посыпался самый настоящий шквал критики. Коллеги Аллы Борисовны в лице Любови Успенской и Владимира Винокура поспешили заступиться за нее. В частности, Успенская посчитала, что Пугачеву нужно «отличать от остальных людей», поскольку она очень много сделала для страны и народа в музыке. Винокур не только был солидарен с Любовью Успенской, но даже признался, что мог бы донести Аллу Борисовну «на руках». Согласны ли с ними обычные люди? "АиФ" собрал их комментарии в интернете.

Гость

Судя по видео, никакого ажиотажа ее прибытие не вызвало, никто не бросался за автографом, так что ничего бы страшного не произошло, если бы прошлась по перрону. А вообще странно. Месяц назад моего сына не пропустили встретить меня с тяжелым чемоданом, заставили через «прибор» пройти и просветиться (а вдруг что в кармане пронесет!). А тут прямо целый автомобиль и без проверки. Никогда у нас не будет порядка. Ни-ког-да!!!

Госпадин 36см

Потому что в Риге, если бы Пугачева показала свои понты, то поехала бы она обратно в свой замок. И поехала бы обратно в плацкарте.

Амина Лайв

Вот такие люди и мешают в нашей стране продвижению демократии, закона и равных прав, вот такие, как она, и все те служащие на этом вокзале. А те, кто пишет, что она, мол, заслужила... Что она заслужила и чем? Как человек может заслужить право нарушать закон? Бред какой-то. Люди сами не понимают, что несут. А потом эти же люди страдают от коррупции чиновников, возмущаются их яхтами, лимузинами, домами. Так они тоже думают, что заслужили.

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Oxana Morozov

Я видела Стивена Спилберга в пробке в Лос-Анджелесе без мигалок (прикиньте!) и не на обочке. Вот только его знает весь мир, а Аллу — только состав СССР.

Товарищ

Какой бардак. А что в Риге не на машинке по перрону? А потому что... Потому что ведет себя ровно настолько, насколько дозволено. Ужас, конечно...

Valentina Labunsky

Правила нарушили ж/д службы вокзала. Вот с них и спрос. Противно смотреть на эти зрелища.

Den I-V

Это за какие такие заслуги?! Мой отец, Ветеран Труда и Почетный строитель, который в любую погоду работал на стройке и дома строил для людей, заработал себе кучу болячек, и он при всем при этом не может себе позволить на своей машине подъехать к вагону. Или он, отработав столько лет в тяжелых условиях, не заслужил тоже этого?! А военные, участники боевых действий, а милиционеры не бывающие ночами дома с семьей, а врачи, спасающие жизни и лечащие людей? А другие люди, отработав всю жизнь и получая крошечную пенсию, разве не имеют права за свои заслуги взять и проехать по перрону на машине к вагону?! Или так могут только популярные люди? А другие такие же их поддержат!!! Это говорит о полном неуважении к людям, за счет которых эти, с позволения сказать, «звезды» стали знаменитыми... Горько и больно смотреть на такой бардак и покрывательство... Ужас и позор!!!!

Denis Vitautas

Неуважение к законам и людям. Зачем так провоцировать людей? Непонятно.

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Андрей Федоров

Вы все себе Рижский вокзал-то представляете? И по какому конкретно перрону она проехала. По перрону, где народ ходит, проехать невозможно. Это технический перрон как раз для авто.

И вы все, плюющиеся ядом, думаете, что её тачка пробила ворота и сама поехала по этому перрону? Виноват тот, кто пропустил и на лапу, определенно, получил. Сказал бы, что нельзя, и пошла бы пешком без проблем, так как других вариантов не было бы. А так получается, что холуи возмущаются собственному холуйству.

Некто

Всё могут короли. Но лишь в своем государстве. А вот в соседнем королевстве он как простой смертный чемоданчик несет на себе дисциплинированно.

Валентина Кондратьева

Чем заслужила? Перед законом должны все быть равны, только тогда будет порядок в стране! А мои родители, которые работали как каторжные всю жизнь начиная с 1941 года, не заслужили

Maxim Sh

Вот ведь доказательство преступления! На общественном ТВ показано! Должны ведь дело возбудить. Транспортная полиция где? Угроза безопасности пассажиров. Закон должен быть выше всяких заслуженных!

Olga Иванова

Пугачёва, конечно, поступила нагло. Но, прочитав комментарии, приходишь в ужас. Люди, сколько в вас злости, зависти, оскорблений.

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Евгений Жуков

Оштрафовать лямов на 10, чтобы в пот кинуло, враз желание пропадёт законы нарушать.

Нина Зюзина

Ну это уж слишком, даже если она и Пугачёва. Пешком полезно всем пройти, «звезданулась». Привыкла, наверное, на всех свысока смотреть. Это только со сцены она всех любит и уважает, когда ей деньги несут люди, а бесплатно — пренебрежение к людям, да и ко всем писаным правилам и законам. Что же она в Юрмале не поехала по перрону?

Олег Олег

Вот бы все пенсионеры так ездили.

meshcheriakova752

Вообще-то, законы для всех одинаковы, а знаменитостей у нас много. Она что, ходить сама не может??? Наверное, ей очень трудно передвигаться, иначе — нескромная блажь....

doc_annaos

Объясните, по какой причине Вам позволили проехать на перрон на машине? Может, Вы умирающая больная?! Но Вы так не выглядите. У Вас есть особые заслуги перед Родиной? Не припомню, напомните.