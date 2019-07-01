Развеиваем мифы об алкоголе

Источник материала: Пинский Вестник

Заблуждения многих людей о безвредности распития алкогольных напитков порождают всяческие домыслы. Что же мы имеем на самом деле?

Миф №1: Алкоголь согревает

Принято считать почему-то, что замерзающему человеку нужно хорошо выпить. Здесь лишь доля правды. Небольшая доза алкоголя (не более 50 граммов коньяка или водки) действительно на какое-то время расширяет сосуды и нормализует кровоснабжение внутренних органов. Большие же дозы усиливают кровоток в коже, в результате чего она краснеет. При этом усиливается теплоотдача, и при субъективно кажущемся ощущении приятного тепла организм начинает остывать еще больше.

Миф №2: Помогает от простуды

Существует мнение, что от простуды хорошо лечиться водкой с медом, перцем, горчицей и т.д. Такое снадобье якобы и температуру снижает, и насморк лечит, и боль в горле уменьшает…Возможно, в давние времена такой метод и оправдывал себя. Современная медицина такое лечение не признает. Во-первых, иммунитет «огненная вода» не повышает, во-вторых, спирт не лучшим образом сказывается на воспаленном горле. После такого лечения оно еще больше болит. Так что верить в целебную силу водки не надо.

Миф №3: Способствует появлению аппетита

Появление легкого чувства голода провоцируют только крепкие напитки в малых дозах, воздействуя на центр насыщения и активизируя его. Процесс занимает минут 15-20. Поэтому пить «для аппетита» перед едой не следует. Прием алкоголя на голодный желудок вредит слизистой. Алкоголь усиливает выработку соляной кислоты, в результате чего, если прием алкоголя перед едой войдет в привычку, желудок может отреагировать развитием гастрита.

Миф №4: Снимает стресс

Тоску, уныние, усталость некоторые люди пытаются «залить» алкоголем. Делать этого не надо. 20-30 мл водки или коньяка или 40 мл вина действительно помогут снять внутреннее напряжение и получить расслабление, но только на время. Разрешить накопившиеся проблемы алкоголь не только никогда не сможет, но еще и усугубит их.

Миф №5: Для трудового энтузиазма

Говорят, что если принять небольшую дозу алкоголя, работать легче. Люди заблуждаются. Речь идет о легкой степени опьянения, при которой активизируются мыслительные процессы. Но такое ощущение субъективно, и это доказано учеными. Да, у слегка опьяненных людей скорость мыслительных и двигательных реакций может возрастать, но реакции эти зачастую бывают ошибочными. И даже небольшие дозы алкоголя вызывают снижение внимания и ухудшение качества умозаключений.

Миф №6: Приносит пользу сосудам

Существует мнение, что алкоголь расширяет сосуды. В этом утверждении есть доля истины – небольшие дозы спиртных напитков действительно ослабляют тонус сосудистой стенки. Но наряду с этим они усиливают частоту сердцебиения. А артериальное давление напрямую зависит от объема крови, «выталкиваемой» в кровяное русло. Чем больше этот объем, тем давление выше. Многие спиртные напитки содержат биологически активные вещества, которые могут оказывать негативное влияние на артериальное давление.

Миф №7: Хороший алкоголь не навредит

Запомните: любой алкоголь токсичен. Одним из продуктов распада этилового спирта является уксусный альдегид. Дешевый алкоголь не проходит должного очищения, он содержит сивушные масла, которые во много раз усиливают токсическое действие алкоголя. То же самое можно сказать и о напитках домашнего производства. Ведь в домашних условиях спирт очистить практически невозможно.

Миф №8: Пиво – это не алкоголь

По утверждению многих, раз пиво является слабоалкогольным напитком, то оно не наносит здоровью вреда. Это явное заблуждение. Пиво, как и водка, способно вызывать привыкание. Вот почему специалисты все чаще говорят о пивном алкоголизме. Ни о какой разумной, допустимой дозе пива и речи быть не может. К тому же, пиво без меры плохо влияет на печень и сердце.

Миф №9: Алкоголь не калориен

Совершенно неверны суждения тех, кто считает алкоголь низкокалорийным продуктом. Алкоголь обладает очень высокой энергетической ценностью, причем, чем крепче напиток, тем и калорий больше.

Миф №10: Не запивать, а закусывать

Запивание алкоголя не признается некоторыми по причине того, что человек быстро пьянеет. Напитки и вода, как и холодные блюда, действительно слабо нейтрализуют спирт, и он довольно быстро всасывается в кровь. Горячие блюда подавляют всасывание этанола, тем самым уменьшая выраженность опьянения, но ни в коем случае не снижая его коварного действия!

Хочешь быть здоровым, успешным и независимым – откажись от спиртного!

А.В.Войтович,

врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника»



