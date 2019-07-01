В Брянской области белорус на фуре столкнулся с маршруткой: 3 человека погибли, 12 пострадали

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли, еще двенадцать получили травмы при столкновении фуры и микроавтобуса в Брянской области. В отношении белоруса, управлявшего большегрузом, возбудили уголовное дело, сообщают «Брянские новости».



Фото: Леонид Степанов

Происшествие случилось 1 июля, около 13.00, на 145-м километре трассы Брянск — Новозыбков в Унечском районе. По информации следствия, 32-летний водитель фуры Volvo при развороте столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса (52-летняя и 54-летняя женщины, а также 25-летний мужчина) от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще 12 пассажиров Mercedes, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба УМВД Брянской области, в отношении водителя фуры (жителя Витебской области) возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.