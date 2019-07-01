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В Брянской области белорус на фуре столкнулся с маршруткой: 3 человека погибли, 12 пострадали

02.07.2019 16:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека погибли, еще двенадцать получили травмы при столкновении фуры и микроавтобуса в Брянской области. В отношении белоруса, управлявшего большегрузом, возбудили уголовное дело, сообщают «Брянские новости».


Фото: Леонид Степанов

Происшествие случилось 1 июля, около 13.00, на 145-м километре трассы Брянск — Новозыбков в Унечском районе. По информации следствия, 32-летний водитель фуры Volvo при развороте столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса (52-летняя и 54-летняя женщины, а также 25-летний мужчина) от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще 12 пассажиров Mercedes, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба УМВД Брянской области, в отношении водителя фуры (жителя Витебской области) возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

 
 
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В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
 
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