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«От сгущенки начинается аллергия». Кому нельзя пить молоко и что с этим делать

02.07.2019 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старшему сыну Елены Бондаревич четыре года, младшему — почти два. Малыши успели прочувствовать на себе все «прелести» необычной патологии — лактазной недостаточности: у одного на почве скрытой непереносимости «молочки» — проблемы с желудком и легкими, у второго из-за постоянных коликов образовалась пупочная грыжа. GO.TUT.BY объясняет, что такое лактазная недостаточность, как ее распознать и чем питаться при непереносимости молока.


Фото: pixabay.com

Лактоза — это молочный сахар, а лактаза — фермент, с которым она перерабатывается.

Борьба с невидимкой

Старший сын Елены начал сильно простужаться с января прошлого года. Каждые две-три недели ему ставили обструктивные бронхиты, затем появились приступы бронхиальной астмы. Доходило до того, что мальчик попадал в реанимацию. После выписки — все по кругу.

— Аллерголог нам сразу назначил уйму обследований, в том числе консультацию гастроэнтеролога. Последний поставил так называемый гастроэзофагеальный рефлюкс, при котором желудочное содержимое, в том числе кислота и желчь, попадает в пищевод и глотку — а оттуда с дыханием проникает в легкие. Однако истинной причины рефлюкса никто не называл. Врач посоветовал на всякий случай сделать генетический анализ на непереносимость лактозы, ведь мой старший — большой любитель молока, может и литр за день выпить.

Еще прошлым летом такой анализ можно было пройти в частном медцентре в Минске. Цена — около 15 рублей.

— Удивительно, но подтвердилась врожденная непереносимость лактозы. Мы с мужем были в шоке, ведь сами никогда не сталкивались с такой проблемой. Потом расспросили родственников. Оказалось, свекор не ест салаты со сметаной. Сейчас у ребенка жесткая диета.

Из «молочки» врачи разрешили мальчику только сыр и масло 82,5% жирности. Омлеты и каши — на воде. В виде исключения, когда мама с сыном идут на прогулку или в гости, женщина прибегает к хитрости: дает ребенку лекарство с содержанием фермента лактазы за час до употребления молочных продуктов. По прогнозам врачей, клапан между желудком и пищеводом со временем станет на место, а пока единственная рекомендация для мальчика — не есть за час до сна.

У младшего сына Елены тоже подтвердилась врожденная непереносимость лактозы. С рождения малыша постоянно мучали колики. Из-за болей в животе развилась пупочная грыжа. Устранить ее получится лишь хирургическим путем, когда ребенку исполнится пять лет:

— Второй малыш у меня грудным молоком питался, а потом перешли на молочные смеси. Часто подключалась простуда, тревожила диарея, из-за этих расстройств сильно ослабился желудок. Обидно, что за девять месяцев врачи так и не выяснили, что с ребенком, сыграла чисто моя материнская бдительность. После анализа перешли на безлактозные смеси. Малыш стал нормально спать, а я вместе с ним.

Тяжесть в желудке, рвота и диарея — как быть?


Фото: Валерия Адамович, TUT.BY. Ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук Елена Михаленко

Генетический тест на лактазную недостаточность в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси начали делать с конца прошлого года. В мировой практике такой анализ применяется давно наряду с водородным тестом и анализом кала на содержание углеводов, которые в совокупности помогают вычислить непереносимость молочных продуктов.

Такая патология возникает из-за нехватки в организме определенного фермента — лактазы. Если есть симптомы непереносимости молочных продуктов (метеоризм, рвота, диарея), значит, можно задуматься про анализ.

— За таким анализом к нам целенаправленно обращаются люди, у которых возникают проблемы со здоровьем после приема молочных продуктов. Рекомендуем делать тест детям после полутора лет и взрослым не старше 55 лет. Дело в том, что с возрастом микрофлора организма меняется и непереносимость молочных продуктов может быть связана не с генетическими проблемами, а с метаболизмом, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук Елена Михаленко. —  В месяц в среднем за такой услугой обращаются около 20 человек. Половина пациентов приходит по собственной инициативе, а вторая часть — по направлению аллергологов и гастроэнтерологов. В 80% случаев тестируем детей.

Для анализа специалисты лаборатории принимают биологический материал, из которого можно выделить ДНК: чаще слюна или кровь. Ожидать результата придется до двух недель. А стоимость такого тестирования — 30 рублей.


Фото: Валерия Адамович, TUT.BY

У 10% обратившихся лактазная недостаточность не подтверждается. У остальных выявляется либо полная непереносимость молока (первичная лактазная недостаточность), либо риск ее развития (вторичная лактазная недостаточность).

— Хорошо запомнила пациента, который не мог жить без молочной продукции в разных ее вариациях. У него определили предрасположенность к лактазной недостаточности. После этого он трижды звонил в лабораторию и уточнял, совсем ли нужно избавиться от молока в рационе или можно все-таки немного добавлять в кофе. И, тем не менее, сам признавал, что у него от сгущенки начинается аллергия.

Ищем разумную альтернативу


Фото: pixabay.com

Генетическое тестирование на предрасположенность к лактазной недостаточности помогает медикам в постановке окончательного диагноза и дальнейших рекомендациях по питанию. Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова советует покупателям внимательно читать состав продуктов на упаковке:

— Сейчас у нас по закону маркируются все продукты без исключения. Если человек сомневается, входит ли лактоза в состав продукта, нужно обязательно ознакомиться с маркировкой: там будет указано даже на следы лактозы.

В случаях, если все-таки врачи выявили непереносимость молока, специалист советует не издеваться над организмом: исключить из рациона все лактозосодержащие продукты. В зависимости от степени выраженности патологии следует подбирать смеси для детей до года. У взрослых проблемы с лактозой переносятся легче. В конце концов, без молока взрослый не погибнет.

— В основном, молоко — это источник легкоусваиваемого белка. Если человек не переносит свежее молоко, стоит его заменять кисломолочными продуктами, в том числе творогом, сыром и молочными напитками. Если выявлена полная непереносимость, тогда полностью отказываемся от молочных продуктов и налегаем на рыбу и мясо птицы — в них содержится равнозначный полноценный белок животного происхождения. Также в пищу можно использовать бобовые, а в сочетании со злаками они прекрасно дополнят друг друга.

При полной непереносимости лактозы придется отказаться и от колбас, хлебобулочных изделий, гамбургеров, шоколадных батончиков и других продуктов, где могут содержаться следы молочного сахара.

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Теги: Минск
 
 
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GO.TUT.BY объясняет, что такое лактазная недостаточность, как ее распознать и чем питаться при непереносимости молока.
 
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