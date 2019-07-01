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ПАРАД ВОЙСК МИНСКОГО ГАРНИЗОНА

02.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Парад войск Минского гарнизона начнется с пролета авиации. В небе над Минском появятся 50 современных самолетов и вертолетов. Механизированная колонна включает более 280 единиц военной техники. Около 70% – это новейшее вооружение, а также образцы, прошедшие глубокую модернизацию, в том числе на отечественных предприятиях. Среди них – танки Т-72БМ1, Т-72Б3, Т-72БМЭ, бронеавтомобили Volat V-1, «Кайман», «Защитник», роботизированная техника, ЗРК «Бук-МБ3К» и «Оса» на колесной базе МЗКТ и МАЗ, современная техника связи.

ПАРАД ВОЙСК МИНСКОГО ГАРНИЗОНА

 
 
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Парад войск Минского гарнизона начнется с пролета авиации. В небе над Минском появятся 50 современных самолетов и вертолетов. Механизированная колонна...
 
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