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Сюзанна подтвердила, что беременна от Мальбэка

02.07.2019 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25-летняя Сюзанна Варнина и ее муж 26-летний Рома Мальбэк ждут первенца. Об этом певица сообщила, опубликовав в Instagram «беременную» фотографию.

Под снимком Сюзанна написала послание Мальбэку: «Спасибо тебе за поддержку и в жизни, и на сцене. Ты моя опора, мой близкий и одновременно родственник».

Как напоминает журнал Cosmopolitan, Мальбэк и Сюзанна решили пожениться после четвертого свидания. Начальный период отношений был тяжелым: Варнина неоднократно жаловалась на побои в семье. В октябре прошлого года девушка заявила поклонникам со сцены, что собирается разводиться с Романом. Но пара смогла пережить трудности в отношениях. Теперь они планируют вместе воспитывать ребенка.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Siuzanna Varnina (@siuzannavarnina) 11 Июн 2019 в 10:38 PDT

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25-летняя Сюзанна Варнина и ее муж 26-летний Рома Мальбэк ждут первенца. Об этом певица сообщила, показав «беременную» фотографию.
 
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