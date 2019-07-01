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Сюзанна подтвердила, что беременна от Мальбэка
Источник материала: Tut.by
25-летняя Сюзанна Варнина и ее муж 26-летний Рома Мальбэк ждут первенца. Об этом певица сообщила,
Под снимком Сюзанна написала послание Мальбэку: «Спасибо тебе за поддержку и в жизни, и на сцене. Ты моя опора, мой близкий и одновременно родственник».
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25-летняя Сюзанна Варнина и ее муж 26-летний Рома Мальбэк ждут первенца. Об этом певица сообщила, показав «беременную» фотографию.
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