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Белорусы в мире: представители диаспор из 17 стран съехались в Минск
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители белорусских диаспор из 17 стран собрались в Минске на заседании Консультативного совета по делам
В следующем году заканчивается программа сотрудничества «Белорусы в мире», которая направлена на поддержку национально-культурной идентичности диаспор. Речь идет также о проектах в сфере туризма, науки и экономики.
В этот раз представители диаспор побывали на закрытие II Европейских игр и в полной мере оценили уровень перемен, которые происходят в стране.
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Главными темами для обсуждения стали образование и бизнес, а также проекты в сфере туризма, науки и экономики.
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