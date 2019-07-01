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Белорусы в мире: представители диаспор из 17 стран съехались в Минск

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители белорусских диаспор из 17 стран собрались в Минске на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На этот раз основными темами обсуждения стали образование и бизнес, сообщает телеканал «МИР 24».

В следующем году заканчивается программа сотрудничества «Белорусы в мире», которая направлена на поддержку национально-культурной идентичности диаспор. Речь идет также о проектах в сфере туризма, науки и экономики.

«Реклама Беларуси во Франции, распространение культуры, потому что во Франции очень мало знают о Беларуси. И вторая цель – это объединение белорусской диаспоры, которая проживает во Франции. Мы приезжаем в Беларусь очень часто. Все быстро меняется, вот за последние пять-семь лет – большой прогресс», – отметила председатель Культурной ассоциации франко-белорусская дружба Диана Леруа.

В этот раз представители диаспор побывали на закрытие II Европейских игр и в полной мере оценили уровень перемен, которые происходят в стране.



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Теги: Минск
 
 
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Главными темами для обсуждения стали образование и бизнес, а также проекты в сфере туризма, науки и экономики.
 
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