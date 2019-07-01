Чтить память о погибших – святой долг каждого

Источник материала: Газета Авангард

В канун Дня Независимости председатель комиссии по работе с ветеранами педагогического труда Уваровичской средней школы вместе со своей семьей отдали дань памяти мирным гражданам, расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 года.

Большая и дружная семья учителя начальных классов Уваровичской средней школы Клары Климовой присоединилась к республиканской акции «Беларусь помнит». Вместе с ней на место захоронения 247 мирных жителей из городского поселка Уваровичи, которые были беспощадно убиты вражескими захватчиками в начале войны, пришли ее мама, председатель первичной ветеранской организации горпоселка Любовь Родова, а также ее племянница со своей семьей. Они отдали дань памяти и уважения погибшим землякам и возложили цветы к подножию памятника.



