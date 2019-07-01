Нескучные будни: завершилась работа оборонно-спортивного лагеря «Патриот»

Сегодня завершается смена отдыха в оборонно-спортивном палаточном лагере «Патриот», местом расположения которого традиционно является территория Усяжской средней школы.

В этом году в «Патриоте» на протяжении девяти дней (именно столько длится смена) оздоровились и отдохнули 40 школьников со всех уголков Смолевичского района.

Многие ребята приезжают в «Патриот» не в первый раз, потому что здесь им рады, потому что время, благодаря насыщенной программе, пролетает незаметно, потому что здесь интересно.

Неизменным начальником лагеря уже на протяжении лет пяти является заместитель директора Смолевичского районного Центра детского туризма и краеведения Андрей Ермакович. А в качестве замначальника в этом году работала Лариса Тверетинова, учитель Воротовской средней школы. Кроме руководства лагеря трудовую вахту в «Патриоте» несли и педагоги учреждений образования района, которые ежесуточно сменяли друг друга.





Наша встреча с ребятами состоялась на территории лагеря в один из будних вечеров. В плотном расписании отдыхающих как раз нашлась минутка для разговора. Вернувшись с полдника, ребята занимались по интересам: кто гонял мяч, кто рисовал, кто вел разговор с друзьями. Все мои собеседники с восторгом отзывались об отдыхе в лагере. Всем без исключения нравились и условия, и занятия, и поездки в бассейн, и экскурсии. И даже о прошедшей накануне нашей встречи грозе ребята отзывались как о веселом приключении.

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На снимках: 1) каждый выбирает по себе: свободное время в «Патриоте»;

2) отдыхающие Настя Горулько, Никита Римша и Алеся Тарасик.