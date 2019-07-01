Банки предлагают белорусам платежные кольца

Услугу оплаты платежными кольцами PayRing предложил 1 июля Белагропромбанк.

Кольцо стоит 300 рублей, ежемесячные платежи за пользование отсутствуют.

На кольцо есть гарантия 12 месяцев, можно выпустить кольцо на 5 лет и привязать его к платежному зарплатному или личному счету.

В банке отмечают, что после того, как кольцо перестанет работать в качестве платежного средства, оно остается у клиента в виде украшения. «Кольцо остается в собственности клиента и даже после окончания срока действия его как карточки продолжает выполнять функцию ювелирного изделия», - пояснила операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова.

Кольцо работает по аналогии с бесконтактной карточкой благодаря встроенному NFC-модулю особой компактной конфигурации. Оно всегда находится на руке клиента, не боится влаги, нагрузок, с ним можно даже плавать.

Кольцо выглядит стильно как на мужской, так и на женской руке. Будут доступны кольца 16-23 размеров белого, чернго и красного цветов.