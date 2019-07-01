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Программа мероприятий на 3 июля в г. Мозырь
Источник материала: Mlife
ПЛОЩАДЬ им. В. И. ЛЕНИНА
12.00-13.00
13.00-15.00
18.00-23.00
22.00
23.00
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ПРИПЯТЬ
11.00-16.00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»
с 12:00 до 14:00
13.00
СТАДИОН «ЮНОСТЬ»
17.00
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