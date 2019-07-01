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Программа мероприятий на 3 июля в г. Мозырь

02.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

ПЛОЩАДЬ им. В. И. ЛЕНИНА

12.00-13.00

  • торжественное открытие праздника «Беларусь моя – сердцем любимая»,
  • прохождение торжественным маршем военнослужащих Мозырского гарнизона ;

13.00-15.00

  • праздничная  программа коллективов художественной самодеятельности  «Нам выпала шчасце тут нарадзіцца»;

18.00-23.00

  • концертная программа творческих коллективов и исполнителей «Славим имя твоё, Беларусь»;

22.00

  • республиканская акция «Споем гимн вместе»;

23.00

  • праздничный фейерверк.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ПРИПЯТЬ

11.00-16.00

  • выставка-ярмарка «Беларускія ўзоры».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»

с 12:00 до 14:00

  • будет работать зона активности ФК «Славия-Мозырь», где вас ожидает: конкурсы и викторины, призы и подарки, возможность поиграть в мини-футбол, настольный футбол, яркая фотозона, где можно будет сделать фото с маскотом клуба «СлаФКой» и многое другое.

13.00

  • концертная программа «Я цябе кахаю, мая Беларусь»;
  • игровая программа «Поколение NEXT»;       
  • фольклорно-игровая программа «Пой, душа народная»;
  • литературная гостиная «Библиострана»;
  • спортивно-игровые программы «Движение – это жизнь!»;
  • вокально-театральная площадка «Интерактивный театр»;                     
  • площадка «Пикник инициатив»;
  • аллея здоровья «Моя здоровая страна»;
  • выставки-продажи изделий народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Золотые руки мастера»;
  • танцевальная программа с участием народного духового оркестра «Любимые мелодии»;                     
  • кинотеатр под открытым небом «КиноФЭСТ»;
  • работа аттракционов;
  • прогулки на теплоходе по р. Припять;
  • работа полевой кухни; 
  • праздничная торговля.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

17.00

  • чемпионат Гомельской области по футболу: ФК «Монтажник» Мозырь – ФК МНПЗ Мозырь.
 
 
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