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Мужчина из Вилейки громко матерился на детской площадке. Его оштрафовали
Источник материала: KYKY>
Мужчина из Вилейки получил штраф за то, что матерился на детской площадке. Об этом
Случай произошел 28 июня на улице Толстого. 35-летний мужчина пришел на детскую площадку, сел на качели и стал громко браниться. В это время рядом играли дети. На него пожаловался очевидец: около 19:00 женщина вызвала милицию, и беларуса увезли в часть.
В отделении мужчина объяснил, что в тот вечер поссорился с женой и, видимо, пришел на площадку в расстроенных чувствах. В его поступке нашли административное нарушение о «Появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Беларусу выписали штраф, но сумма не сообщается.
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Мужчина из Вилейки получил штраф за то, что матерился на детской площадке. Об этом сообщает портал kraj.by. Случай произошел 28 июня на улице Толстого. 35-летний...
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