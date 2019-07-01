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Плохо уложили асфальт. Минобороны объяснило, почему на дорогах остались следы от танков

02.07.2019 15:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 1 июля, военные на танках репетировали парад ко Дню Независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля. Разумеется, после очередной игры в войну на асфальте, который только-только обновили к Европейским играм, остались следы от гусениц. Журналисты TUT.by выяснили, что чиновники думают по этому поводу.

Что стало с асфальтом?

Военная техника проехалась по нескольким улицам аж два раза: туда и обратно. Этот же путь она проделает еще раз во время парада 3 июля. Повреждения видны невооруженным глазом: владельцы машин рассказывают, что теперь при вождении кажется, что едешь по стиральной доске. Оцените сами степень «ранения» минских дорог после танков:

Что говорят специалисты?

Эксперты утверждают, что защитить дороги от следов можно специальными резиновыми накладками, которые надевают на гусеницы. При этом сам транспорт должен ехать с минимальной скоростью, без рывков. Передвигаться в жару на танках не рекомендуют вообще, а вчера вечером в Минске, по информации meteo.by, воздух прогрелся до +25°C.

Что думает Минобороны?

Представитель Министерства обороны Владимир Макаров попытался объяснить, что вчера произошло. Во-первых, не все беларуские танки прошли модернизацию, из-за чего гусеницы на них надеть невозможно. Поэтому количество образцов хотя бы уменьшили: в прошлом году их было до девяти, в этом – всего четыре. А во-вторых, со слов Макарова, даже те, которые «обуть» получилось бы, оставили без накладок: если они слетят, то травмируют окружающих людей.

Макаров повторил, что гусеничная техника не разрушает асфальт. «Поэтому, если где-то и есть повреждение асфальта, то это значит, что нарушена технология укладки покрытия», – пояснил чиновник.

Читайте по теме: «Все на войну с асфальтом!» Как репетиции парадов достали минчан

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером, 1 июля, военные на танках репетировали парад ко Дню Независимости, который в Беларуси отмечают 3 июля. Разумеется, после очередной игры в войну на...
 
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