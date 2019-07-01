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Лукашенко будет праздновать независимость с российскими "Искандерами"

02.07.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси, в отличие от других постсоветских стран, День Независимости никак не связан с распадом СССР. Фактически 3 июля – это дата освобождения Минска от гитлеровцев в 1944 году.

Лукашенко будет праздновать независимость с российскими "Искандерами"
Иллюстративное фото — на снимке: ракетные комплексы «Искандер-М» на репетиции парада ко Дню победы на Красной площади в Москве 6 мая 2018 года. Источник фото – Marina Lystseva/TASS/Forum
Почему такой выбор? Президент Александр Лукашенко в 1996 году перенес главный праздник на 3 июля, сражаясь с национально ориентированной оппозицией, которую брезгливо называл «свядомыми» («сознательными»).

До того с 1992 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси. Но Лукашенко взял курс на «братскую интеграцию» с Россией и стал уничтожать «завоевания националистов».

По советскому шаблону

Выбор 3 июля для этого праздника оппоненты критикуют: в этот день был освобожден только Минск, а не вся Беларусь, а главное – сюда вернулся сталинский режим, продолжились репрессии, всем заправляла Москва. То есть о подлинной свободе и независимости белорусской нации речи не было.

Но до последнего времени руководство Беларуси упорно придерживалось усеченной, лубочной советской версии национальной истории. Лукашенко и сам до мозга костей советский человек, и к тому же хотел понравиться Кремлю. В угоду «братской интеграции», ради дешевых российских ресурсов продолжалась фактическая русификация.

Сейчас отношения между «заклятыми союзниками» напряглись, Кремль понуждает к так называемой углубленной интеграции, которая пахнет мягким поглощением. Лукашенко сопротивляется, но слишком сильно увяз коготок белорусской птички.


Москва «метит» белорусский плацдарм

В этом году парад 3 июля в Минске начнет авиация. И глаз знатока сразу отметит, что белорусским ВВС недостает современных боевых машин. Да и в целом Россия не горит желанием снабжать союзника вооружением и техникой свежих образцов. А то, что предлагается, стоит баснословно дорого.

Лукашенко не раз пенял Москве за такую скаредность. Но в свете нынешнего принуждения к интеграции на щедрость Кремля тем более не стоит рассчитывать.

Некоторые обозреватели считают, что Москве выгодно старение арсенала белорусской армии, чтобы потом навязать свои военные базы: у вас же, мол, нет потенциала для защиты рубежей "союзного государства".

В наземной же части парада будут участвовать и российские «Искандеры». Что не станет плюсом для имиджа Минска в глазах западных наблюдателей. Ведь Москва то и дело грозит «Искандерами» своим натовским соседям.

Вдобавок появление этих ракетных комплексов на минских улицах укрепляет аргументы тех, кто считает белорусскую армию лишь придатком российской. А ведь Лукашенко и МИД так доказывают Европе, что Минск ведет независимую политику, является донором стабильности в регионе!

Для многовекторности на предстоящий парад пригласили китайцев и военнослужащих нескольких постсоветских стран. Но на военно-техническое сотрудничество Минска с Пекином Москва тоже смотрит искоса. Куда ни кинь, всюду клин.


День Воли у властей не в почете

Демократически настроенная и национально ориентированная часть белорусов считает наилучшей датой для празднования независимости ныне неофициальный День Воли 25 марта. Он связан с недолгим, но важным для становления государственности феноменом Белорусской Народной Республики в 1918 году.

В последние годы, когда отношения с Кремлем ухудшились, белорусские власти пытаются несколько изменить официальный исторический нарратив, стали обращаться и к досоветским датам, событиям. Но особо разворачивать белорусизацию боятся, чтобы не разгневался Кремль. Вот он, капкан «братской интеграции»!

Однако дело не только в Москве. Для Лукашенко, бывшего советского политработника, День Воли остается идейно чужим праздником «пятой колонны».

Минувшей весной власти отказали организаторам в лучших столичных площадках. А бывало, что и разгоняли шествия в этот день, хватая даже домохозяек с авоськами и пенсионеров с тростями. Пусть знают «свядомые», в какой стране живут.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси, в отличие от других постсоветских стран, День Независимости никак не связан с распадом СССР. Фактически 3 июля – это дата освобождения Минска от...
 
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