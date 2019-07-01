Какими будут цены на квартиры в Минске этим летом

Myfin.by рассказал аналитик Realt.by Артем Сахаревич. О последних изменениях и тенденциях на столичном рынке недвижимости, стоимости дорогих и дешевых квартир в комментариирассказал аналитик Realt.by Артем Сахаревич.





Вторичный рынок

– С начала этого года и до апреля поступательно рос спрос на квартиры в Минске. В середине весны был пик роста, который совпал с возвращением на «вторичку» кредитов от Беларусбанка, что конечно подстегнуло покупателей. Итог – максимальное количество сделок с начала года.

Но в мае ситуация изменилась. Из-за большого числа праздников спрос значительно просел и во второй половине месяца так и не смог вернуться на былой уровень.





В июне, по предварительным данным, никаких рекордов также не будет, что позволяет сделать вывод о стабилизации вторичного рынка. В оставшиеся летние месяцы я также не ожидаю бурного роста спроса, так как ресурсов для этого практически не осталось.





Цены

Самая дешевая квартира, по данным майских сделок, была продана за 32 тыс. долларов – это однокомнатная квартира в «хрущевке» на улице Карла Либкнехта. А за самую дорогую квартиру на улице Киселева, 17 отдали 283 тыс. долларов.





Намного интереснее ситуация на рынке новостроек. Там, в отличие от вторичного рынка, цены растут последние три месяца практически непрерывно. Этот рост хотя и не быстрый, но поступательный – он практически не останавливается.





На данный момент на рынке новостроек средняя цена предложения составляет 1270 долларов за 1 кв. метр. На вторичном рынке – 1345 долларов за 1 кв. метр.





По классам квартир наблюдаются большие различия в ценах. Так, в Минске на новостройки эконом-класса средняя цена находится в районе 1150 долларов за 1 кв. метр, а комфорт-класса - 1300-1350. В пригороде цены в основном варьируются от 800 до 950 долларов.









Важный тренд 2019 года – рост общей готовности проектов. Год назад на рынке были сплошь «котлованы», сейчас гораздо больше объектов близких к завершению. Полагаю, что через полгода-год в Минске будет больше квартир именно в готовых новостройках, что должно понравится покупателям и положительно скажется на развитии лизинга.





В ближайшее время на рынок новостроек выйдут два проекта, к которым уже приковано внимание всех игроков рынка. Один из них на месте бывшей фабрики имени Крупской на улице Нововиленской.





Другая площадка располагается на месте бывшего фарфорового завода (в районе квартала между улицами Кропоткина, Веры Хоружей, Червякова и проспектом Машерова). В обоих случаях застройщики заявляют об оригинальных проектах и высоких потребительских качествах.