Еврорадио рассказал слушатель, который попытался попасть на рассмотрение. Он передал в редакцию запись телефонного разговора, в котором ему, во-первых, отказываются сказать, поступил ли документ в Конституционный суд, а во-вторых, говорят, что резонансный закон будет рассматриваться письменно. Об этомрассказал слушатель, который попытался попасть на рассмотрение. Он передал в редакцию запись телефонного разговора, в котором ему, во-первых, отказываются сказать, поступил ли документ в Конституционный суд, а во-вторых, говорят, что резонансный закон будет рассматриваться письменно.





— А как же гласность? — спрашивает наш слушатель.





— Ну какая гласность? Присутствует гласность. Вы узнаете о том, как рассмотрен закон, увидите решение Конституционного суда, — отвечают в суде.





После того, как законы принимаются в Палате представителей, Конституционный суд рассматривает их на предмет соответствия Конституции Беларуси. На сайте учреждения опубликовано много таких решений.





Законы часто рассматриваются в открытом порядке — тогда в решениях написано, что Конституционный суд "...рассмотрел в открытом судебном заседании обязательного предварительного контроля конституционность Закона Республики Беларусь...".





В случае закона "об отсрочках", который широко обсуждается в обществе, почему-то выбрана процедура, которая не предусматривает открытости, — "обычных" граждан наблюдать за работой судей не пустят.





"Есть две формы рассмотрения Конституционным судом дел. Устная, где есть представители сторон, там вызывают свидетелей, могут присутствовать СМИ и другие лица. А здесь письменная форма рассмотрения, которая не предусматривает, что выступают дополнительные лица и кто-то наблюдает за судьями, — отвечает заместитель руководителя отдела организаций судебных заседаний Конституционного суда Сергей Латушкин. — Поступает закон в виде документа, суд рассматривает и соответственно выносит решение. При этом никто не присутствует, так как есть такое понятие, как тайна совещательной комнаты".









Представитель суда добавляет, что при необходимости Конституционный суд может пригласить уполномоченных представителей или представителей государственных органов, чтобы они разъяснили вопрос. Но не более того.





Пока закон не передали на рассмотрение в Конституционный суд. Когда это произойдет, суд не решает, добавляет Латушкин.