ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конституционный суд рассмотрит закон "об отсрочках" без лишних глаз

02.07.2019 15:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Конституционный суд будет рассматривать закон "об отсрочках" без лишних глаз.

Об этом Еврорадио рассказал слушатель, который попытался попасть на рассмотрение. Он передал в редакцию запись телефонного разговора, в котором ему, во-первых, отказываются сказать, поступил ли документ в Конституционный суд, а во-вторых, говорят, что резонансный закон будет рассматриваться письменно.

— А как же гласность? — спрашивает наш слушатель.

— Ну какая гласность? Присутствует гласность. Вы узнаете о том, как рассмотрен закон, увидите решение Конституционного суда, — отвечают в суде.

После того, как законы принимаются в Палате представителей, Конституционный суд рассматривает их на предмет соответствия Конституции Беларуси. На сайте учреждения опубликовано много таких решений. 

Законы часто рассматриваются в открытом порядке — тогда в решениях написано, что Конституционный суд "...рассмотрел в открытом судебном заседании обязательного предварительного контроля конституционность Закона Республики Беларусь...".

В случае закона "об отсрочках", который широко обсуждается в обществе, почему-то выбрана процедура, которая не предусматривает открытости, — "обычных" граждан наблюдать за работой судей не пустят.

"Есть две формы рассмотрения Конституционным судом дел. Устная, где есть представители сторон, там вызывают свидетелей, могут присутствовать СМИ и другие лица. А здесь письменная форма рассмотрения, которая не предусматривает, что выступают дополнительные лица и кто-то наблюдает за судьями, — отвечает заместитель руководителя отдела организаций судебных заседаний Конституционного суда Сергей Латушкин. — Поступает закон в виде документа, суд рассматривает и соответственно выносит решение. При этом никто не присутствует, так как есть такое понятие, как тайна совещательной комнаты".


Представитель суда добавляет, что при необходимости Конституционный суд может пригласить уполномоченных представителей или представителей государственных органов, чтобы они разъяснили вопрос. Но не более того.

Пока закон не передали на рассмотрение в Конституционный суд. Когда это произойдет, суд не решает, добавляет Латушкин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционный суд будет рассматривать закон "об отсрочках" без лишних глаз.
 
Новости дня
Новости разные
 
II Европейские игры. Минск. Дневник 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика