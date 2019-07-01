Жена убитого бизнесмена в Березино: Жаловался, что ему должны

Что случилось в Березино и версия следствия

Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесменв Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск . Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто. Случайным свидетелем стал проезжавший мимо сотрудник МЧС, но нападавший совсем не испугался этого — наоборот, спугнул того выстрелом и продолжил начатое.





По версии следствия, менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от Метельского вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. И тогда через своего водителя, Ростислава Светчикова, он вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича (на фото).













За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но услышав отказ, убил бизнесмена. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.





Итак, только одного, Алексея Синькевича, обвиняют в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признает и уверяет, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судят только за вымогательство. Он это признает, а также дает показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте.





«[Когда он прибежал назад], то его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах. Я прибавил скорости, когда мы вывернули на трассу, там горела машина. Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это Метельского».





Супруга убитого бизнесмена: «Только жаловался, что ему должны»

Для Сергея брак с Ольгой был вторым по счету. Семья жила в двухэтажном коттедже на окраине Березино. После трагедии женщина осталась с двумя детьми.





До их знакомства мужчина работал лет пять в Департаменте финансовых расследований, потом уже, с 2010 по 2014, в ООО «Березино продукт» на должности директора, а затем — антикризисным управляющим в ООО «СоюзПищепром» вплоть до убийства.





Это официальные должности, но кроме того, Метельский зарабатывал на кабельных и мобильных сетях, окнах-дверях, мебели, покупал с аукционов недвижимость в городе под ремонт, говорит его жена.





Ранее следствие уже озвучило, что бизнесмен занимался и сделками по купле квартир и домов, которые он оформлял на третьих лиц.





В день происшествия, рассказывает сегодня супруга бизнесмена Ольга Метельская, ничто не предвещало беды.





— Последний месяц все спокойно было, абсолютно. Принимали гостей… Он человек эмоциональный, но я ничего не замечала.





— У него требовали долг?





— Нет, только жаловался, что ему должны.





Прокурор Вадим Кисель зачитал показания супруги во время расследования, там она говорила, что в сентябре 2016-го муж несколько раз ругался с кем-то по телефону. Один раз ей сказала об этом соседка, но на прямые вопросы жены Метельский ответил, чтобы «не обращала внимания». А еще дней за 10 до убийства муж ругался по телефону, «как я поняла, с должником».





Последнее время Сергей Метельский работал в столичной фирме «Союзпищепром», на работу из дома в Березино он выезжал обычно в 07.15−07.30.





— Он подвозил людей, когда был на машине? — уточнил прокурор.





— Подвозил, конечно, у нас было много знакомых.





— А если человек останавливает на обочине?





— Если знакомый человек. Если нет — исключено.





У супруги бизнесмена спросили, знает ли она женщину по имени Елена Свирская. Один обвиняемый указывает: он слышал от своего начальника менеджера Андрея Косяка, что это именно ей Метельский должен крупную сумму. В обвинении это называется «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов».





Свидетель поясняет: да, эта женщина владела фирмой «Березино продукт», а ее муж работал там директором несколько лет. Она видела начальницу на корпоративе, а в 2014 году муж ушел из компании, «это была ее инициатива».





По поводу долгов вдова говорит, что Сергей Метельский обычно брал небольшие суммы взаймы у друзей. От 2 до 15 тысяч долларов, например на покупку недвижимости или машины.





На вопрос о том, как это все оформлялось, супруга вспомнила только одну расписку. Еще по трем займам она получила назад деньги уже после смерти Метельского, на общую сумму минимум 65 тысяч долларов.





— А Свирская должна была вашему супругу? — уточнил прокурор.





— Да. Не знаю сколько. Но помимо зарплаты и премии ему обещали процент с оборота, а он был большой. Она платила только за год, а потом отказывалась. Хотя он работал еще два. Уходил со словами «она со мной так и не рассчиталась». Но это была только словесная договоренность.





Во время допроса выяснилось, что вечером накануне убийства Метельский договорился подъехать к знакомому взять взаймы тысячу-две долларов.





— У вас есть предположение, кто мог совершить преступление?





— Нет.





Судья Вячеслав Тулейко также выслушал мать убитого бизнесмена, 75-летнюю Любовь Метельскую.





— Если вина Алексея Синькевича в убийстве будет доказана, какие ваши материальные претензии к нему?





— Какие материальные, мне бы сына вернуть. Какая сумма должна быть за ребенка? (…) Не знаю, кто убил, но могу сказать: он не мог быть должен. А если бы был, то не сопротивлялся бы...



