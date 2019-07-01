"На гей-парад мы шли вместе с Николаем Козловым"

"В тот день в Вильнюсе были представители почти всей белорусской оппозиции, -- объясняет "Белорусскому партизану" Григорий Костусев. – Я даже не всех знаю по фамилиям, потому что было очень много представителей из регионов – от БХД, движения "За Свабоду".





На проспект Гедымино на гей-парад мы пошли вместе с Николаем Козловым, с нами вместе была еще одна женщина, фамилию не помню, боюсь ошибиться, она эколог.





Но Козлов зашел в кафе выпить кофе, а я прошелся по проспекту, где как раз формировалась колонна участников парада. По дороге встретил знакомых общественных деятелей из Беларуси, мы сфотографировались…





Самое интересное, что все, кто пошел посмотреть на это мероприятие из белорусской оппозиции, провели там гораздо больше времени, чем я! Так совпало, что началось шествие, а у меня уже поджимало время, нужно было ехать на вокзал, на автобус. А остальные остались, потому что позже уезжали.









Кстати, на этом параде планировал быть и уже бывший заместитель председателя нашей партии Александр Стрельцов. Он хотел организовать пикет против этого парада. Но этого я уже не видел. И не знаю, состоялось пикетирование или нет.





Что касается его ухода из партии, то свое заявление он отдал лично мне в руки. Не знаю, какая на самом деле была причина такого поступка. Может, он давно искал повод, чтобы покинуть партию…





Во всяком случае на заседании сейма, которое состоялось в минувшую субботу, мы этот вопрос не обсуждали. В кулуарах поговорили о небывалом резонансе этой темы, посмеялись, и все на этом. Сошлись на том, что любой человек может посмотреть на гей-парад. Ничего страшного в этом нет. Смотреть на жизнь нужно шире!





Экс-председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд была в курсе, что белорусские политики собираются посетить гей-парад.





"Я сама не ходила -- уехала раньше, но спокойно очень отнеслась к тому, что некоторые наши политики собрались туда пойти, -- говорит Ирина Вешторд. -- Это был такой, скажем так, спортивный интерес: что за мероприятие, как организовывают. И они пошли туда совсем не потому, что придерживаются какой-то определенной идеологии или хотят в Минске провести гей-парад – об этом даже и речь не шла! Ну просто им, как детям, хотелось посмотреть на все это. Никто из белорусов шествие возглавлять не собирался…"









Исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов говорит, что все дело в неточных формулировках.





"Я справедливости ради хочу сказать, что Костусев не собирался идти на парад. Можно сказать, он там оказался случайно. Ходил на парад – это значит, шел в колонне. А ничего такого не было. Я точно знаю, что Костусев в параде не участвовал. Я видел.





Обычных людей, кстати, там было гораздо больше, чем участников.





Если честно, я сам не понимаю, почему поднялась такая шумиха вокруг всего этого. Я просто предлагаю всем больше не смаковать эту тему. Мне даже жаль Костусева, которого все сейчас пытаются распять на этой теме. Ну прошелся, ну посмотрел. А ему что, нужно было выезжать из города срочно, если там гей-парад? Прошел мимо, посмотрел и пошел дальше.



