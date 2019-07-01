Литва готовится к потенциальным угрозам перед открытием БелАЭС

Представители администрации Вильнюса на прошлой неделе возмущались тем, что правительство до сего времени не уделяет достаточного внимания вопросам гражданской безопасности, не заботится о закупке препаратов йода, а для сотрудников муниципалитета эти препараты покупает сама мэрия.





Министерство здравоохранения, со своей стороны, уже объявило, что закупит почти 4 млн таблеток йода для защиты от радиации и раздаст их приграничным жителям Вильнюсского региона.





Со своей стороны Вильнюсский муниципалитет готовится к проведению информационной кампании. Повилас Подярскис, директор администрации муниципалитета, говорит, что подготовка к чрезвычайной ситуации ведётся, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены.









"Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса должно было установить какое-то министерство (так и не выяснили, какое), установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей", - сказал Подярскис на прошлой неделе на заседании совета.





Представители муниципалитета пока не сообщают, какое точно оборудование будет установлено. Замдиректора администрации Адомас Бужинскас утверждает, что ближайшие учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой, должны состояться в начале сентября.





В начале июня были проведены совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты.





Беларусь планирует первый реактор электростанции, расположенной в 23 километрах от литовской границы, запустить в декабре.







