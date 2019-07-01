|
Лучший спортсмен-рыбак живет и работает в Хотимске
02.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Славгороде завершилась 14-я областная летняя спартакиада среди сельских районов Могилевской области, холдингов, объединений, организаций и руководителей агропромышленного комплекса. Спортивное мероприятие собрало около 800 участников.
Список победителей в индивидуальном соревновании получился довольно обширным. Среди них и представитель нашей команды Олег НЕСТЕРЕНКО, у которого среди любителей спортивной рыбалки оказался самый весомый улов.
Врученный Кубок в награду лучшему спортсмену-рыбаку.
— Соревнования на реке Проня проходили в нелегких условиях, — поделился Олег Нестеренко. – Достаточно сказать, что на дне этой быстро водной реки я оставил две удочки. Тем приятнее победа. К слову, второй год подряд.
Александр Лейчинский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Славгороде завершилась 14-я областная летняя спартакиада среди сельских районов Могилевской области, холдингов, объединений, организаций и руководителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)