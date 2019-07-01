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Лучший спортсмен-рыбак живет и работает в Хотимске

02.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Славгороде завершилась 14-я областная летняя спартакиада среди сельских районов Могилевской области, холдингов, объединений, организаций и руководителей агропромышленного комплекса. Спортивное мероприятие собрало около 800 участников.

Список победителей в индивидуальном соревновании получился довольно обширным. Среди них и представитель нашей команды Олег НЕСТЕРЕНКО, у которого среди любителей спортивной рыбалки оказался самый весомый улов.

Врученный Кубок в награду лучшему спортсмену-рыбаку.

— Соревнования на реке Проня проходили в нелегких условиях, — поделился Олег Нестеренко. – Достаточно сказать, что на дне этой быстро водной реки я оставил две удочки. Тем приятнее победа. К слову, второй год подряд.

Александр Лейчинский  

 

 
 
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В Славгороде завершилась 14-я областная летняя спартакиада среди сельских районов Могилевской области, холдингов, объединений, организаций и руководителей...
 
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