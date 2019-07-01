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Белагропромбанк начал продажу платежных колец PayRing
Источник материала: Myfin
Кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой, благодаря встроенному компактному NFC-модулю. Оно всегда находится на руке, не боится влаги и нагрузок, с ним можно мыть руки, заниматься спортом и плавать. Кольца изготавливаются в различных размерах и дизайнерских решениях.
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Белагропромбанк начал продажи платежных колец
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