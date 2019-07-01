Белагропромбанк начал продажу платежных колец PayRing

Источник материала: Myfin



Фото: Белагропромбанк

Кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой, благодаря встроенному компактному NFC-модулю. Оно всегда находится на руке, не боится влаги и нагрузок, с ним можно мыть руки, заниматься спортом и плавать. Кольца изготавливаются в различных размерах и дизайнерских решениях.