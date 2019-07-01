Ник Бэйлен: Удивился, что Вудкрофта вернули в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Весной защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен помог национальной команде вернуться в элиту мирового хоккея. А сейчас американец с белорусским паспортом готовится к очередному сезону — уже третьему в составе челябинского «Трактора».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Где ты сейчас?

— В Неаполе, штат Флорида. Здесь наш летний дом. А после чемпионата мира с женой, родителями и братьями мы отдохнули на Гавайях. Сейчас же поддерживаю форму тренировками. Занимаюсь на льду дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

— Ты доволен прошлым сезоном?

— Клубным — не вполне. И для меня, и для «Трактора» он был не лучшим. Из-за большого количества травм и смены тренеров было сложно найти командную химию и преодолеть сложности. Правда, в плей-офф все-таки пробились, и это неплохой результат, учитывая навалившиеся проблемы.

— Чемпионат мира в первом дивизионе стал для тебя самым ярким моментом сезона?

— Было очень весело. У нас подобрался отличный коллектив, о тренерском штабе тоже могу сказать только хорошее. Я получил большое наслаждение от выступления за сборную Беларуси в Нур-Султане.

— Это ведь твой первый чемпионат мира…

— Да, раньше я выступал на сборную только в олимпийской квалификации. Но чувствовал себя в коллективе очень хорошо. Меня отлично приняли. Познакомился и подружился с прекрасными парнями.

— Ожидания болельщиков и прогнозы Parimatch оправдались — вы вышли в элитный дивизион. За счет чего это удалось?

— Да. Все хоккеисты и тренеры были объединены одной целью — вернуться в элиту. И нам удалось выполнить задачу.

— Начало первого матча с Литвой было пугающим — вы пропустили две быстрые шайбы. Что чувствовал в тот момент?

— Мне кажется, на мгновение все были шокированы. Но мы быстро взяли себя в руки. Командная сплоченность помогла сделать камбэк.

— Как тебе работалось с Андреем Сидоренко? Хочешь, чтобы он оставался главным тренером?

— Очень понравилось играть под его руководством. По-моему, он отлично готовил команду к матчам, горел желанием вернуть сборную в топ-дивизион и доверял игрокам. Надеюсь, он продолжит возглавлять команду и на следующих чемпионатах!

— Кого ты считаешь лучшим хоккеистом Беларуси в прошлом сезоне?

— О, многие смотрелись хорошо. Рад за молодых ребят, выбранных на драфте НХЛ, поздравляю их. Это отличное достижение, но только первый шаг на пути к долгой и успешной карьере.

В сборной блеснул Джефф Платт, а такие ребята, как Хенкель, Лисовец и Буйницкий, добились серьезного прогресса. Не зря они перебрались в сильные клубы КХЛ. Желаю им успехов в новом сезоне.

— Тебе мешает в сборной языковой барьер?

— Не особенно. Я немного понимаю разговорный русский. А если необходимо, Евенко, Сушко, Шарангович и Бокун всегда были готовы помочь с переводом. Ребята очень старались, чтобы я комфортно ощущал себя в раздевалке.

— Твоя семья приезжала в Нур-Султан. Ее присутствие повлияло на твое выступление?

— Да, не только жена, но и родители с братом. Выступая за рубежом, я редко их вижу, да и они нечасто имеют возможность наблюдать за моей игрой вживую. Присутствие родных на трибунах всегда вдохновляет.

— Владимир Бережков сказал, что твои родители уже забронировали отель в Швейцарии на следующую весну. Значит, ты в сборную точно приедешь?

— Ну, это зависит от того, кто будет тренировать команду — а еще, конечно, от моего здоровья и семьи. Но сейчас — да, планирую выступить за Беларусь следующей весной.

— В «Тракторе» ты готовишься провести уже третий сезон. Твои ожидания?

— Летом в команде произошло много изменений — и в составе, и в руководстве, и в тренерском штабе. Надеюсь, это поможет нам чаще побеждать. Мне лично хотелось бы выступить так же успешно, как в первом челябинском сезоне.

— И в Минске, и в Челябинске твоим одноклубником был Пол Щехура. Жаль, что сейчас он ушел из «Трактора»?

— Грустно. Мы вместе отыграли четыре сезона, стали близкими друзьями. Моя жена Шелби и Сандра Щехура — тоже лучшие подруги. Нам с Шелби будет тяжело без Щехур. К сожалению, это часть хоккея — игроки постоянно меняют клубы…

— А есть у тебя хорошие друзья среди белорусских хоккеистов?

— Да. Сейчас, летом, периодически общаюсь с Евенко, Платтом, Сушко и Шаранговичем.

— В декабре тебе исполнится 30. Золотой возраст для хоккеиста?

— Да, тридцать… Старею! Но в плане хоккея это возраст, когда ты понимаешь игру, знаешь, как правильно тренироваться и питаться, как вести здоровый образ жизни. К 30 годам я уже четко знаю, что приносит мне пользу, а что — нет.

— Минское «Динамо» возглавил твой «друг» Крэйг Вудкрофт. Тебя это удивило?

— Не хотелось бы говорить о решениях руководства динамовцев, так как я не в команде… Но вообще я бы сказал — да, был удивлен.

— Что бы ты сказал белорусским болельщикам?

— Желаю им всего наилучшего. Всегда поддерживайте всех своих игроков и команды. Надеюсь, что мы, хоккеисты, позволим вам гордиться тем, что вы болеете за сборную Беларуси.

Пресс-служба Parimatch