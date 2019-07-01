|
В Эфиопии после попытки переворота начали восстанавливать работу Интернета
Источник материала: Интерфакс
Работа Интернета, который был отключен в Эфиопии в связи с попыткой переворота в июне, в скором времени будет восстановлена, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на интернет-провайдера Ethio Teleco.
"Интернет был сегодня восстановлен в Аддис-Абебе, и его работа будет постепенно возобновляться и в других районах страны", - приводит агентство слова представителя компании.
Проблемы с функционированием Интернета возникли в Эфиопии после попытки переворота, которая была подавлена в стране в ночь на 23 июня. Отключение сети Интернет было произведено с целью обеспечения безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа Интернета, который был отключен в Эфиопии в связи с попыткой переворота в июне, в скором времени будет восстановлена, сообщает во вторник агентство Associated Press...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)