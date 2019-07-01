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Александр Лукашенко и Армен Саркисян обсудили двусторонние отношения Беларуси и Армении в Минске

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. На переговорах они обсудили будущее двух стран, передает «МИР 24».

«У нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных производств. Мы готовы идти этим путем», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«У вас есть видение и мудрость смотреть в будущее. Это не просто лестные слова. Видение будущего – это огромный дар политика. Без этого сложно строить настоящее», – отметил глава Армении Армен Саркисян.

Президент Армении прибыл в столицу Беларуси на закрытие вторых Европейских игр. Он высоко оценил уровень шоу. Также Саркисян посетил Парк высоких технологий, где увидел разработки белорусских программистов.

По традиции главы государств обменялись подарками. Среди прочих Армену Саркисяну вручили игрушку – талисман Европейских игр лисенка Лесика. Глава Армении пообещал подарить его внуку на день рождения.


 



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Президент Армении прибыл в столицу Беларуси на закрытие вторых Европейских игр. Он высоко оценил уровень шоу.
 
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