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Александр Лукашенко и Армен Саркисян обсудили двусторонние отношения Беларуси и Армении в Минске
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. На переговорах они обсудили будущее двух стран, передает «МИР 24».
«У нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных производств. Мы готовы идти этим путем», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
«У вас есть видение и мудрость смотреть в будущее. Это не просто лестные слова. Видение будущего – это огромный дар политика. Без этого сложно строить настоящее», – отметил глава Армении Армен Саркисян.
Президент Армении прибыл в столицу Беларуси
По традиции главы государств обменялись подарками. Среди прочих Армену Саркисяну вручили игрушку – талисман Европейских игр лисенка Лесика. Глава Армении пообещал подарить его внуку на день рождения.
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