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NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения

02.07.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения
Фото из открытых источников


Жители и гости Чили и Аргентины смогут сегодня наблюдать полное солнечное затмение. Для всех остальных жителей Земли NASA организует онлайн-трансляцию этого астрономического явления, пишет CNN.

NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения Как правильно наблюдать солнечное затмение. Советы астронома

NASA установило партнерские отношения с Исследовательским центром в Сан-Франциско, чтобы показать людям во всем мире полное солнечное затмение, которое произойдет над Южной Америкой 2 июля в 22.23 по минскому времени. Максимальная фаза затмения составит 1,05, а полная фаза продлится 4 минуты 33 секунды.

Наряду с полным затмением в Аргентине и Чили, по данным NASA, также можно будет наблюдать частичное солнечное затмение в Эквадоре, Перу, Боливии, Парагвае и Уругвае, в некоторых частях Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Панамы.

Солнечное затмение происходит в новолуние, когда Луна полностью или частично закрывает собой Солнце. Следующее затмение Солнца в этом году ожидается 26 декабря.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Солнечное затмение произойдет над Южной Америкой 2 июля в 22.23 по минскому времени. Максимальная фаза затмения составит 1,05, а полная фаза продлится 4 минуты 33...
 
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