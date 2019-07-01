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Сельский чиновник снес деревенские хаты, не спросив собственников. Заведено уголовное дело

02.07.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция завела уголовное дело на председателя Сорожского сельсовета Слуцкого района за то, что тот распорядился снести дома, не уведомив их владельцев. В итоге, когда несколько семей приехало в оставшиеся по наследству родительские дома, то их уже не было. Об этом сообщает милиция Минской области.


Фото: УВД Миноблисполкома

В связи с проведением благоустройства председатель Сорожского сельсовета принял решение снести около 50 домов и эти сооружения снесли. При этом согласие собственников никто не получал, а также не уведомлял их.

— Можно легко себе представить удивление и негодование людей, когда вернувшись в оставшийся по наследству родительский дом, они застали пустырь. Естественно люди обратились с заявлениями в милицию, — сообщает сайт УВД Миноблисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

Как показала проверка, собственники были только у двух из около 50 снесенных домов.

— Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство. Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те оплатили, значит собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический, — говорится в заявлении УВД.

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий.

 
 
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