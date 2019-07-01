Медали и подарки для горецких ветеранов – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Завтра — День Независимости республики Беларусь. В преддверие главного праздника страны и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков делегации руководства района, представителей депутатского корпуса, военкомата и общественных объединений направились по местам жительства ветеранов, чтобы вручить им поздравительные открытки от Могилевского областного исполнительного комитета и Горецкого районного исполнительного комитета, юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и памятные подарки.





Председатель райисполкома Сергей Кулагин, военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева выполнили почетную миссию и поздравили с праздником работника тыла Василия Кондратьевича Аниховского, ветеранов Екатерину Давыдовну Конышко, Татьяну Ананьевну Лаломову, Дмитрия Тимофеевича Комара. Всем свидетелям военных событий гости желали крепкого здоровья, благополучия, внимания родных и близких.









Время неумолимо идет вперед, все участники Великой Отечественной уже достигли возраста, когда каждый шаг дается с трудом, поэтому празднования Дня Независимости смотрят по телевизору. И, конечно, ждут внимания от местной власти и простого человеческого участия. В беседах с ветеранами глава района интересовался у них и родственников, нужна ли им какая-либо помощь, все ли их устраивает в работе районных служб, как часто у них бывают волонтеры.













В этот же день председатель Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова, заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов Иван Картелев, председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев побывали в гостях у еще нескольких ветеранов. Поздравления от губернатора и главы района, юбилейные медали и подарки передали Василию Трифоновичу Гудына, Нине Афанасьевне Архиповой, Трофиму Егоровичу Акуленку.





Накануне Дня Независимости заместитель председателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Максим Потапенко и начальник группы призыва на военную службу военкомата Горецкого и Дрибинского районов Павел Ищук также приняли участие в почетной миссии — вручении юбилейных медалей «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветеранам Великой Отечественной войны и работникам тыла, ценных подарков.





Гости посетили ветеранов Великой Отечественной войны — Николая Петровича Кравцова (он, кстати, вчера отметил свой 96-летний день рождения), Юрия Семеновича Богонькова, тыловиков — Марию Григорьевну Хлусевич, Варвару Петровну Соловьеву. Представители власти, общественного объединения и военной структуры искренне поздравляли их с праздником, благодарили за вклад в Великую Победу и желали здоровья. Также были зачитаны поздравительные адреса от имени губернатора Леонида Зайца и председателя райисполкома Сергея Кулагина.

























В первый день июля заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская, начальник группы призыва на военную службу военкомата Горецкого и Дрибинского районов Павел Ищук с приятной миссией побывали у уважаемых ветеранов Анатолия Алексеевича Руксова, Михаила Александровича Бобылева, Александра Алексеевича Бурлакова и работницы тыла Капитолины Даниловны Саенко.





















Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова