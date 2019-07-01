В отношении главы сельсовета в Слуцком районе возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий

Источник материала: Слуцк Город





Председатель Сорожского сельсовета Слуцкгого района сельсовета принял «волевое» решение о сносе нескольких десятков домов на вверенной ему территории. Такой «мелочью» как получить согласие собственников на снос или хотя бы уведомить их об этом, глава сельсовета даже не стал себя утруждать, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

— Можно легко себе представить удивление и негодование людей, когда вернувшись в оставшийся по наследству родительский дом, они застали пустырь. Естественно люди обратились с заявлениями в милицию. Проведя проверку, сотрудники ОБЭП установили, что чиновник, превышая свои служебные полномочия, без согласования с собственниками, вынес решение о сносе их пустующих домов в деревне Сороги, — рассказал Сергей Босько, официальный представитель УВД Минского облисполкома.

Как уточнили в ОБЭП Слуцкого РОВД, в общей сложности таким образом было снесено порядка пятидесяти домов. Проверка показала, что собственники были только у двух домов. Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство. Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те оплатили, значит собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический.

По материалам ОБЭП Слуцкого РОВД в отношении чиновника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 426 УК Республики Беларусь (Превышение власти или служебных полномочий.







