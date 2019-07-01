Кто все-таки смог заработать на фестивальной зоне Европейских игр? Спойлер: никто

Источник материала: Tut.by

Как раз в заключительный день работы Фестивальной зоны II Европейских игр на организаторов мероприятия посыпались обвинения от арендаторов точек фудкорта за то, что те понесли огромные потери. AFISHA.TUT.BY связалась с организаторами феста и уточнила, кто все-таки смог заработать на мероприятии.



Фото с открытия Фестивальной зоны. Автор: Андрей Кот, TUT.BY.

Справка: фестивальная зона II Европейских игр — отдельная площадка, которая развернулась с 21 июня в парке «Дримлэнд».

Сегодня ночью блогер и создатель сайта koko.by Павел Крамаль написал у себя в Facebook: «Пошли жалобы на организаторов фестиваля вторых Европейских игр в Дримлэнде. По 3000р с палатки, людей ноль». И опубликовал сообщение, которое пришло ему в директ от одного из продавцов фудкорта Фестивальной зоны. В комментариях тему подхватили и остальные.





AFISHA.TUT.BY адресовала озвученные вопросы одному из главных организаторов — Дмитрию, который сказал, что это вообще «тема государственного масштаба»:

— Мне, как и арендаторам, обещали, что здесь будет 100 тысяч туристов, а приехало только пять тысяч. Мы готовили площадку на 10 тысяч каждый день, но по факту получилось, что в среднем было от тысячи до трех, в будние люди приходили только на вечерние концерты.

Информацию о том, что первоначально вход на фестиваль должен был быть бесплатным, Дмитрий отрицает и говорит, что все были предупреждены о входных билетах. По его словам, больше всего пострадали как раз организаторы Фестивальной зоны:

— Мы оплатили гонорары всех артистов, звук, сцену, охрану, аренду парка, клининг и понесли очень огромные потери. Мы в самом расстроенном состоянии по поводу мероприятия. Нам государство не выделило ни копейки, более того, мы еще должны заплатить достаточно существенный платеж государству за эту зону. Затраты арендаторов на сегодняшний день составляют только 5% от общей стоимости фестиваля.

А вот затраты организаторов, по словам Дмитрия, — более 800 тысяч рублей. «Кто заработал?» — спрашиваем. И получаем ответ: «Никто, все потеряли».



Фото с открытия Фестивальной зоны. Автор: Андрей Кот, TUT.BY

Похожая ситуация с фудкортами происходила на всех фан-зонах (Прим. ред. — на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»), кроме Дворца спорта. Но те зоны были бесплатными. А в «Дримлэнде», объясняет Дмитрий, не было государственной поддержки: фестиваль работал за счет частного финансирования в партнерстве с дирекцией Европейских игр, поэтому арендаторы действовали на свой страх и риск, как и организаторы.

— Стоимость билетов, — продолжает Дмитрий, — единственная возможность компенсировать все расходы на организацию. Причем цена была минимальной на все дни в зависимости от хедлайнеров. Можно было сходить на концерт ЛСП за 20 рублей, на других артистов — от 12 рублей.

Также Дмитрий уточнил, что всего фудтраков было приблизительно 35, а не 43, сейчас из них осталось 26. Те точки фудкорта, которые все еще работают, организаторы привлекали дополнительно, остальные являлись арендаторами парка «Дримлэнд». Дмитрий не спорит, что некоторые фудтраки выезжали и больше не возвращались:

— Зачем им стоять, если нет должного количества людей? Те точки, которые сейчас работают, в полной мере обеспечивают потребности пришедших людей.

Кстати, уже сейчас, по сообщению организатора, в парке находятся пять тысяч человек. Напомним, что сегодня Фестивальная зона закроется большим опен-эйром . Приток гостей ждут после 17.00, когда заработает главная концертная сцена, на которой выступят хедлайнеры L.B.ONE, Filatov & Karas и Rompasso. «Поэтому судить о чем-то пока рано», — резюмирует Дмитрий.

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