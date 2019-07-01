Во время экстремальной велогонки в Альпах произошел массовый завал. Инцидент попал на видео

Источник материала: Tut.by

«Гора Ада» — ежегодная велогонка, которая проходит во Французских Альпах. В самом начале гонщики должны спуститься с огромного ледяного холма — там они разгоняются до 100 км/ч! В этом году на старте случился массовый завал, который попал на видео. Посмотрите на жуткое зрелище и удивитесь, ведь по сообщениям организаторов, никто серьезно не пострадал.