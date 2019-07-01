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Беларусь пока отложила размещение панда-бондов

02.07.2019 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь пока отложила размещение панда-бондов

Беларусь пока отложила размещение панда-бондов на китайском рынке. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По его словам, размещение отложено из-за достижения договоренности о кредите с Банком развития Китая,  передает БелТА.

«Учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, вопрос размещения панда-облигаций мы пока отложили», — заявил он.

Ранее Максим Ермолович заявлял, что кредитное соглашение по китайскому займу на 3,5 млрд юаней (порядка 500 млн долларов) может быть подписано до конца года. Стороны уже подписали меморандум. Сейчас идет отработка текста соглашения.

В 2018 году китайское рейтинговое агентство CCXI присвоило Беларуси суверенный кредитный рейтинг по китайской национальной рейтинговой шкале на уровне "АА+" со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг по китайской национальной шкале был получен для возможности выпуска государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.
 

 
 
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Беларусь пока отложила размещение панда-бондов на китайском рынке. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
 
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